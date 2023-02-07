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الثلاثاء، 07-02-2023 10:36 ص

أبو مرجوب: مخاطر وصعوبات في دوام عمال القطاع الخاص بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، إن العاملين في منشآت القطاع الخاص يواجهون مخاطر وصعوبات تتعلق بالدوام خلال الأحوال الجوية السائدة، ومن شأنها أن تعرض حياتهم للخطر وتؤثر على سلاماتهم.

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وأضاف أبو مرجوب، "واقع البنية التحتية وغياب منظومة نقل آمنة، وضعف معايير السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل؛ يؤدي - في هكذا ظروف جوية - إلى تحمل العامل الكثير من المعاناة في الوصول إلى مكان عمله، وقد يعرض حياته إلى الخطر".


وأوضح، أن من حقوق العامل في بيئة العمل؛ الوصول إلى مكان العمل بشكل آمن مع الحفاظ على سلامته، وكذلك توفر اشتراطات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية ضمن بيئة العمل؛ كوسائل التدفئة والأدوات الوقائية التي تحميه من البرد الشديد وتساقط المطر. إلى جانب متطلبات السلامة العامة التي توفر الحماية للعمال وتحافظ على استمرارية عجلة الإنتاج، وديمومة الخدمات التي تقدمها سيما ما يتصل بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.


وطالب أبو مرجوب، وزارة العمل بإصدار تعميم يقضي بتقليص ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص اليوم، وتأخيره ليوم غدٍ، سيما مع تعمق الكتلة الهوائية الباردة من اصل قطبي، واستمرار الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة ليوم غد وفق ما أعلنت عنه دائرة الارصاد الجوية.


ودعا أبو مرجوب إلى تفعيل نظام العمل المرن في المؤسسات والشركات التي تتناسب طبيعة أعمالها مع "العمل عن بعد"؛ حفاظا على سلامة العمال، مؤكدا أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية من قبل أصحاب العمل، وأخذ الظروف الجوية بعين الاعتبار في التعامل مع مسألة الالتزام بساعات الدوام، وعدم تحميل العامل أعباءً إضافية بسبب صعوبة الطقس.


وقال، إن قرار تعطيل الحكومة لطلاب المدارس، يحمي الطلاب ولكن له انعكاسات على العمال ايضًا، وقد يحدث إرباك لدى أولياء الأمور العاملين، ما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار دوام العاملين في القطاع الخاص. متسائلا، كيف سيذهبون إلى العمل ويتركون أبناءهم في المنزل؟


 




 

 


 

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