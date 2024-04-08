الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

صحيفة معاريف: عجز الموازنة الإسرائيلية بلغ 26 مليار شيكل منذ بداية العام

البنك الدولي يطلق إطارا جديدا للشراكة مع الأردن

رقابة رسمية مشددة على الأسواق والبضائع خلال عطلة العيد

تمديد فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الاردن

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز عالمياً

سموتريتش يطالب باجتماع للكابينت لاتخاذ قرارات بشأن صفقة تبادل واجتياح رفح

محلل سياسي بيديعوت أحرونوت: الحكومة خسرت الحرب وإسرائيل أصبحت معزولة

الأمن: تلقي 500 ألف اتصال على 911 و الاستجابة لـ 350 ألف واجب في رمضان

أسعار ليرة الذهب تسجل أرقاماً قياسية جديدة في الأردن

الذهب عالمياً يواصل ارتفاعه التاريخي

الإثنين، 08-04-2024 10:37 ص

أبو هديب : القطاع الخاص الأردني شريك استراتيجي للحكومة في مسيرة التقدم والبناء

7564eae3-bfb1-4348-b0ce-9619ae6d87ab


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن القطاع الخاص الأردني هو شريك استراتيجي مهم للحكومة في مسيرة التقدم والبناء، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية تعزيز الشراكة والحوار المشترك، لخدمة الاقتصاد الوطني ولتحسين مستوى معيشة المواطنين.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المهندس أبو هديب ممثلاً عن شركات القطاع الخاص الداعمة لمبادرة "بنعمرها" لصيانة مساكن أسر فقيرة في جميع محافظات المملكة، والتي رعى إطلاقها أمس الاحد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن هذه المبادرة تجسد شكلاً من أشكال التزام القطاع خاص الأردني بمسؤوليته الاجتماعية، والتي تعد مساراً يمهد الطريق للأردن أقوى وأكثر منعة، إذ يعمل القطاع الخاص على تسخير موارده وخبراته لتقديم حلول فعالة ومستدامة لمواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح أبو هديب أن القطاع الخاص في الأردن هو المحرك الذي يقود الاقتصاد الوطني ويخلق فرص العمل، ويعزز الابتكار، ويساهم في النمو الاقتصادي، وقال : "مسؤوليتنا لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزنا أدوارنا الاقتصادية والاستثمارية، وأصبحنا خيوطا أساسية في نسيج المجتمع الأردني، ولدينا التزام أخلاقي، تأتي معه مسؤولية عميقة هي مسؤولية العطاء، الذي لا يقتصر فقط على العمل الخيري وتقديم المساعدات المالية أو العينية، بل هو استثمار استراتيجي في رفاهية المجتمع، وبالتالي استثمار في أردن أكثر استقراراً وازدهاراً".

وأشار إلى أن هذا الاستثمار يقوم على تكوين شراكات فعّالة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تنفيذ المشاريع والمبادرات المستدامة.
وأوضح المهندس  أبو هديب أن استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأردنية الداعمة لمبادرة "بنعمرها" ومنها شركة البوتاس العربية ترتكز على دعم محاور أساسية منها: التعليم، والصحة، والمياه، والبيئة، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً، وذلك للمساهمة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر احتياجاً بحلول العام 2030، لافتاً إلى أن القطاع الخاص الأردني استلهم دوره المجتمعي هذا من رؤى ومبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني وتفانيه الثابت لتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية.

وختم المهندس أبو هديب بالقول: "تعاوننا اليوم لإطلاق هذه المبادرة الإنسانية والنبيلة هي شهادة على التزامنا الثابت بدعم جهود جلالته في هذا المجال وبالوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات المهمشة وتمكين المجتمعات الأقل حظاً، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة."

وكان رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة قد وجه تحية تقدير واعتزاز وفخر إلى القطاع الخاص، الذي ساهم في دعم هذه المبادرة وتسريع إنجازها؛ مؤكدا ان هذا ليس غريبا عن شركائنا في القطاع الخاص بمختلف صنوفه، أصحاب الأيادي البيضاء في المبادرات الاجتماعية والوطنية، والذين لم يتوانوا يوما عن أداء دورهم الوطني في هذا المجال وفي مجالات أخرى عديدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420526881_727158799591357_2043792421173939458_n

التعامل مع 1159 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

1712571871296

رقابة رسمية مشددة على الأسواق والبضائع خلال عطلة العيد

1712571542588

تمديد فترة تقديم طلبات النظام الكهروضوئي الشمسي بوادي الاردن

292272596_1698786237144896_5412364867929159610_n

بلدية السلط الكبرى تُجهز مصلى العيد الرئيسي

GKofNf7W0AA91eI

الخصاونة يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة الأول في الأغوار الشمالية

434717321_820014913503049_6780019079761944149_n

الأمن: تلقي 500 ألف اتصال على 911 و الاستجابة لـ 350 ألف واجب في رمضان

أخبار متعلقة
620228202317253770229

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

65eee10b0afd6

الصفدي: 5 أشهر مرت على العدوان على غزة والعالم عاجز عن إيقافه

65bf838dc29c0

عطاء لصيانة القبانات الإلكترونية بمراكز الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة

main_image641327e5ec895

4 إرادات ملكية بأنظمة تدخل حيز التنفيذ

65bf838dc29c0

وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

8a3b1e9b7e427ae4504d9397b1401919

الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان