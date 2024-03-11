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الإثنين، 11-03-2024 01:45 م

عطاء لصيانة القبانات الإلكترونية بمراكز الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء صيانة القبانات الإلكترونية التابعة للوزارة في مراكز الأعلاف ومستوعبات حفظ الحبوب في مختلف محافظات المملكة.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من أصحاب الاختصاص مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 25 ديناراً غير مستردة علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 25-3-2024.


واشترطت الوزارة على المتقدمين، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.


 




 

 


 

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