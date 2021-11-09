أبو هلالة : أعداد الإصابات المسجلة مؤخرا مقلقة

الوكيل الاخباري - قال استشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير أبو هلالة، إن أرقام أسبوع الوبائي الحالي والأسبوعين الماضيين، تشير إلى بدء دخول الأردن بموجة كورونا الثالثة.



وأضاف أبو هلالة لرؤيا، أن أعداد الإصابات المسجلة مؤخرا "أعداد مقلقة"، وأن الأشد خطورة هو أعداد الدخول إلى المستشفيات والوفيات.



وأشار إلى عدم تحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا في المستشفيات، وحجز الأدوية من العلاجات المقرة جديدا لكورونا .

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