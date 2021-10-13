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الأربعاء، 13-10-2021 08:14 م

محاضرة توعوية حول مرض السكري بالكرك

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الوكيل الاخباري- نظم مركز صحي أدر الأولي التابع لمديرية صحة الكرك اليوم الأربعاء، في مدرسة أدر الثانوية للبنات، محاضرة توعوية حول مرض السكري بإشراف رئيسة المركز الدكتورة زينة المطارنة وتقديم فني المختبر دعاء المطارنة.

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وقالت الدكتورة المطارنة إن هذه المحاضرة التي حضرها عدد من سيدات المجتمع ومعلمات المدرسة والطلبة تأتي من أجل تحسين مستوى الوعي الثقافي والطبي عند مختلف فئات المجتمع وصولا إلى أعلى معايير الصحة والسلامة العامة خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.


وتحدثت دعاء المطارنة عن أعراض مرض السكري ومخاطره على الجسم مبينة الوسائل الوقائية والعلاجية للمرض.


وجرت المحاضرة وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

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