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الخميس، 09-03-2023 09:45 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2763.461 طن، توزعت على 1824.001 طن خضار، 725.862 طن فواكه، و 213.598 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 346.395 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 18 إلى 28 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 35 إلى 70 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس:



 




 

 


 

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