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الخميس، 09-02-2023 07:23 ص

ارتفاع سعر البندورة محليا اليوم

بندورة


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 1434.079 طن، توزعت على 855.757 طن خضار،412.918 طن فواكه، و 165.404 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 68.026 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 18 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 10 إلى 25 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:



 




 

 


 

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