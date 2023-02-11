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السبت، 11-02-2023 07:42 ص

انخفاض أسعار أصناف من الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4722.527 طن، توزعت على 2681.763 طن خضار،1736.199 طن فواكه، و 304.564 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 466.934 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

 



 




 

 


 

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