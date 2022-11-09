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أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الأربعاء، 09-11-2022 07:09 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 2804.779 طن، توزعت على 1517.793 طن خضار،971.317 طن فواكه، و 315.668 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 810.248 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 50 إلى 80 قرش، بندورة من 10 إلى 33 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 200 قرشاً .


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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