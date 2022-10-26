الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 07:41 ص

تعرف على أصناف الخضار التي ارتفعت أسعارها محلياً اليوم

0L5A5727


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3394.517 طن، توزعت على 1887.548 طن خضار،1241.732 طن فواكه، و 265.237 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1425.237طن خضار وفواكه.

 

وارتفعت أسعار ( الخيار ،كوسا ، بطاطا ، بصل ناشف) اليوم في السوق المركزي مما يعكس ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 45 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 85 ، كوسا من 40 إلى 70.

 

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:







 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202226172715987615159

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

1020222510222134876313

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

8202227201222853763027

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

www

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

920221719146542039214

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

1020222616502647331255

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

أخبار متعلقة
0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه اليوم الأحد

0L5A1048

أسعار الخضار اليوم الاربعاء

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

خيار

ارتفاع أسعار الخيار محلياً اليوم

0L5A5727

ارتفاع أسعار الخيار والبندورة اليوم

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي