تعرف على أصناف الخضار التي ارتفعت أسعارها محلياً اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3394.517 طن، توزعت على 1887.548 طن خضار،1241.732 طن فواكه، و 265.237 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1425.237طن خضار وفواكه.

وارتفعت أسعار ( الخيار ،كوسا ، بطاطا ، بصل ناشف) اليوم في السوق المركزي مما يعكس ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 45 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 85 ، كوسا من 40 إلى 70.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:











