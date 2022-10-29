السبت 29-10-2022
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السبت، 29-10-2022 07:42 ص

انخفاض سعر البطاطا محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4961.160 طن، توزعت على 2698.507 طن خضار،1966.140 طن فواكه، و 296.513 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2138.220 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 50 إلى 80.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

 



 




 

 


 

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