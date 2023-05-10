أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري -بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3566.398 طن، توزعت على 2407.8110 طن خضار، 935.159 طن فواكه، و 223.429 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 745.983 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 25 قرش، بطاطا من 15 إلى 25 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 60 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً، الكوسا من 25 إلى 45 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء :



