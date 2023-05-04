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الخميس، 04-05-2023 08:14 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الخضار اليوم الخميس في السوق المركزي.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 325.792 طن، توزعت على 2400.392 طن خضار، 670.950 طن فواكه، و 179.450 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 675.174 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً  ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس :



 




 

 


 

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