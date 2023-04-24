3563طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، ،3563طنا، منها 2899طن خضار، و527طن فواكه، و137طنا من الورقيات.

اضافة اعلان



وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30و 50، والبصل الناشف بين 40و50قرشا، والبطاطا بين 25و 40قرشا، والبندورة بين 10و 20قرشا، والجزر بين 30و 50قرشا، والخيار بين 10و 25قرشا، والزهرة بين 40و 70قرشا، والليمون بين 50و 79قرشا، والموز البلدي بين 50و 80قرشا.