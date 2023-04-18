استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في السوق المركزي منها (بندورة ، خيار ، بطاطا ، بصل ناشف ، ليمون ) .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3511.742 طن، توزعت على 2446.325 طن خضار، 864.983 طن فواكه، و 200.434 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 586.746 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 70 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 35 إلى 65 قرشاً، فلفل حار من 30 إلى 40 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء :



