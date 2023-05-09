استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - استقرار أسعار عدد من أصناف الخضار اليوم الثلاثاء السوق المركزي.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3663.391 طن، توزعت على 2481.129 طن خضار، 994.793 طن فواكه، و 187.470 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 708.411 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 15 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء :



