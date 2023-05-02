أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري -بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3556.919 طن، توزعت على 2437.170 طن خضار، 916.856 طن فواكه، و 202.894 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 555.334 طن خضار وفواكه.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء :



