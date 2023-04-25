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الثلاثاء، 25-04-2023 08:18 ص

السوق المركزي .. انخفاض أسعار أصناف خضار

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار أصناف من الخضار اليوم الثلاثاء منها ( بندورة، بطاطا، بصل، باذنجان، فلفل حار،فليفلة، ثوم) في السوق المركزي.

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 4573.616 طن، توزعت على 3083.255 طن خضار، 1269.490 طن فواكه، و 220.818 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 641.818 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً  ، زهرة من 40 إلى 60 قرشاً، فلفل حار من 40 إلى 80 قرشاً ، الكوسا من 15 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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