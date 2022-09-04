الأحد 04-09-2022
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الأحد، 04-09-2022 08:01 ص

أسعار الخضار محلياً الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3437.441 طن، توزعت على 1985.551 طن خضار،1241.153 طن فواكه، و 210.737 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1613.216 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 40 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :



 




 

 


 

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