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الثلاثاء، 28-06-2022 09:20 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3651.295 طن، توزعت على 2231.664 طن خضار،1148.483 طن فواكه، و 171.148 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1519.490طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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