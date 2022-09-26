الإثنين 26-09-2022
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استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الإثنين، 26-09-2022 08:07 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2957.992 طن، توزعت على 1645.561 طن خضار،1102.580 طن فواكه، و 209.850 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1320.073 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 60 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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