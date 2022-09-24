السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 24-09-2022 08:22 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4039.028 طن، توزعت على 2171.085 طن خضار،1628.182 طن فواكه، و 2709.255 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2709.255 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 38 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 60 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :

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