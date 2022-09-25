الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 07:33 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3575.133 طن، توزعت على 1960.721 طن خضار،1357.260 طن فواكه، و 257.151 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1427.758 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 70 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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