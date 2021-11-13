أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأردن

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب محليا، السبت، ارتفاعها وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.



وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية ليصل إلى 38 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينارا لجهة البيع



كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 45.10 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 34 ديناراً.

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