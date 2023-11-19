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الأحد، 19-11-2023 09:58 م

أكاديميون يطالبون المجتمع الدولي بإيقاف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - طالب أكاديميون، خلال ندوة، اليوم الأحد، نظمتها كلية الآداب في الجامعة الأردنية، بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإنساني، المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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ودعوا إلى إعلاء صوت الحكمة والرشد، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحماية الفلسطينيين من جرائم القتل والتهجير وأمدادهم ب الغذاء والدواء والوقود.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ضرورة استلهام الدروس والعبر من الأحداث الراهنة، ليكون العلم والمعرفة والابتكار والريادة والإبداع الطريق لحماية الأطفال والنساء من القتل والظلم، والسبيل لبناء المجتمعات.


ودعا عبيدات الباحثين والطلبة إلى ترسيخ مبادئ الإنسانية والسلام، موضحا أن جمال الفلسفة يكمن في أنها تسبق العلم زمانيا، كونها تمنح صاحبها الحرية والتفكير الذي قد لا يقف دائما عند المعرفة، بل يتعداه ليبحث عما هو كامن وراءها.


من جانبه، قال عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة، إن الجامعة أدرجت مساق "مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد" مادة إجبارية، انطلاقا من رؤيتها في تعزيز الدرس الفلسفي وبناء منهجيات التفكير والمهارات التواصلية والحوارية للطلبة.


وقال المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإنساني الدكتور رائد عكاشة، إن الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة استشعار لدورها الحضاري في تشكيل وعي الأمة بمكونات هويتها من جهة، وبكل ما يعمل على محاولة نسفها من جهة أخرى.


بدورها، قالت رئيس قسم الفلسفة الدكتورة دعاء خليل، إنه انطلاقًا من مبدأ الفلسفة القائم على الانتقال من المشكلة إلى السؤال، فلا بد من الاستجابة للتحديات والمتغيرات التي بلغت ذروتها، كالتغيرات المناخية، والمجاعات، والفيضانات، والأزمات الأخلاقية، لتكمن المهمة الرئيسة في رصد الثوابت والمتغيرات، ولئلا يكون الأفق بلا ملامح علينا التفكير انطلاقا من الدوافع.

 




 

 


 

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