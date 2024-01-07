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الأحد، 07-01-2024 09:25 ص

أكبر حملة تنظيف بحرية لأرصفة ميناء العقبة الجديد

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات إن فريقا من الغطاسين العاملين في الشركة قاموا على مدار الأيام الماضية بأكبر حملة تنظيف لجوف البحر طالت كافة الأرصفة و المناطق المينائية وذلك للحفاظ على بيئة الميناء البحرية وتحسين ظروف العمل لاسيما عند اصطفاف السفن على الأرصفة و عمليات التفريغ والتحميل.

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وأضاف خليفات أن الحملة تهدف المحافظة على معايير النظافة والسلامة العامة لكافة رواد ومستخدمي أرصفة الموانئ من بواخر تجارية و قوارب اصطفاف منوها الى قيام فريق الغطاسين بالموانئ بفحص كافة الأرصفة بعناية فائقة والعمل  على إزالة كافة أنواع المخلفات  الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ اضافة الى الحطام المتناثر بسبب تعدد أنواع المناولة والتفريغ .


وثمن الجهود المبذولة من كافة الدوائر والأقسام العاملة في الميناء بالمحافظة على بيئة آمنة و صحية في كافة المرافق المينائية مشيدا في الوقت ذاته بجهود وامكانيات فريق الغطاسين الفنية والمهنية في تنفيذ هذه الحملة النوعية و مؤكدا على التزام الموانىء المستمر بتطوير بيئة عمل نظيفة وآمنة لضمان فاعلية عمليات الميناء وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والسلامة العامة.


 




 

 


 

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