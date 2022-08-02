الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 11:01 ص

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنشيط السياحة إنه تجاوز عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة الذي يهدف لدعم السياحة الداخلية 130 ألف مشارك منذ بداية العام الحالي.

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وبين مساعد المدير العام للهيئة ومدير برنامج أردننا جنة يزن الخضير أنه جرى تنظيم أكثر من 3500 رحلة سياحية لمختلف محافظات الأردن ضمن البرنامج المعتمد.


وحول البرامج التي يوفرها البرنامج قال الخضير إنه جرى أضافة برامج جديدة مثل ام الجمال و عراق الأمير و أيضا أذرح و الشوبك و مقامات الصحابة.


وأطلقت وزارة السياحة برنامج أردننا جنة في أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.


 




 

 


 

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