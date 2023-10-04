الأربعاء 04-10-2023
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الأربعاء، 04-10-2023 09:56 ص

أكثر من 532 مليون دينار قيمة الاستثمارات العربية بقطاع الفنادق في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن قيمة الاستثمارات العربية بالمنشآت الفندقية باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تتجاوز الـ 532 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي يملكها المستثمرون العرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين قرابة 265 مليون دينار.

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وأوضح هلالات، أن الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بالمملكة، تلعب دورا مهما في تعزيز تطور هذا القطاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية المنتج السياحي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.


وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي بالأردن يمُثل فرصا جذابة ومربحة للمستثمرين، نتيجة نشاط وازدهار السياحة بالمملكة، إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة، والمنتج السياحي المتنوع والفريد، والأمن والأمان الذي تتمتع به.


وأشار هلالات، الى أن أعداد المنشآت الفندقية التي يملكها مستثمرون عرب باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تصل إلى 57 منشأة، في حين تصل أعداد المنشآت التي يملكها مستثمرون عرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين إلى 7 منشآت، مبيناً أن عدد العاملين في هذه المنشآت يتجاوز 4 آلاف عامل.

 




 

 


 

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