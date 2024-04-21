أكثر من 6000 زائر لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



أكد مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية يوسف عرفات، أن عدد زوار تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع بلغ أكثر من 6000 زائراً من المواطنين والعرب والاجانب. اضافة اعلان





وقال عرفات لـ "الوكيل الاخباري" أن تلفريك عجلون شهد حركة نشطة في عطلة نهاية الأسبوع تزامناً مع يوم التراث العالمي 2024 والاجواء الربيعية الدافئة.



وتوقع زيادة أعداد الزوّار لتلفريك عجلون خلال فترة صيف 2024 بنسبة ارتفاع متوقعه تبلغ 20% عن صيف العام الماضي 2023، حيث يتوقع أن تزيد أعداد الزوار من الأردنيين وغير الأردنيين لهذا المنتج السياحي الفريد عن ( 280000) ألف زائر خلال موسم الصيف.



وبين أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعمل على استحداث وتنفيذ خطط ترويجية فعّالة بهدف إثراء تجربة الزوّار والسيّاح العرب والأجانب لهذا المشروع السياحي الجديد، والتي ستتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة التي من شأنها جذب وزيادة أعداد الزوّار التي ستؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة الزيارات السياحية أيضاً إلى كافة المعالم السياحية المحيطة بتلفريك عجلون.



وأوضح أن مشروع تلفريك عجلون وفر ( 120 ) فرصة عمل مباشرة ( 95% ) من محافظة عجلون، كما ويوفّر مشروع التلفريك العديد من فرص العمل الغير مباشرة والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة دوران العجلة الاقتصادية في محافظة عجلون.



يشار إلى أن عدد الزوّار الذين تم استقبالهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد يزيد عن ( 10000 ) زائر من المواطنين والسيّاح العرب والأجانب.

