"الشباب" تطلق رابط التسجيل لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات القدم

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الشباب، اليوم الخميس، رابط التسجيل لبطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، والتي تنظمها الوزارة للعام الثالث على التوالي، بمشاركة فرق رياضية شعبية تمثل 51 لواء في المملكة.

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ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته البطولات الرمضانية وصيف الأردن السابقة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب وفني ومدرب في كل منها.



وبحسب بيان للوزارة، تأتي البطولة بهدف استثمار أوقات الشباب وتطوير الثقافة الرياضية لديهم وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، وترجمة لمحور الصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وتتضمن فعاليات البطولة التي تقام على ملاعب وصالات وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم، والأندية الرياضية، إقامة منافسات على مستوى الألوية خلال الفترة من 13-26 آذار، يعقبها إقامة الدور الثاني على مستوى المحافظات بالفترة 30/3/2024 وحتى 4/4/2024.



وبهدف توسيع قاعدة المشاركة، قررت اللجنة المنظمة للبطولة زيادة الفئة العمرية المشاركة لتشمل الشباب من 17-45 عاما، إلى جانب زيادة عدد أيام التسجيل وزيادة أعداد الفرق في الألوية، التي تشهد إقبالا كبيرا.



ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم الخميس 7 آذار المقبل، من خلال الرابط الإلكتروني: https://Championships.moy.gov.jo.

