أمانة عمان تباشر بالمرحلة الأولى من تطوير جبل التاج

الوكيل الإخباري - باشرت أمانة عمان الكبرى، بالمرحلة الأولى من أعمال تطوير جبل التاج، ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الذي أعلن عنه رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة لتطوير شبكة الطرق، وتنظيم أحياء عمان القديمة، وإنشاء مرافق عامة.

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وستنجز المرحلة الأولى من تطوير جبل التاج خلال 6 أشهر، وتشمل تنفيذ توسعات وتحسينات مرورية، وتحويل أدراج تربط شارعي حطين والتاج إلى شوارع إلى جانب تنفيذ أعمال تكميلية للأرصفة والإنارة، وأعمال بنية تحتية لجزر وسطية، وإعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار وجدران استنادية مع تأمين مواقف للمركبات، وفق أعلى المواصفات الفنية.

وقال مدير مشروع تطوير أحياء عمان المهندس محمد أبو زيتون، إن أمانة عمان بالتعاون مع الجهات المعنية باشرت العمل بعد الانتهاء من الاستملاكات التي جاءت للمنفعة العامة وصرف التعويضات المالية لمستحقيها.

ويعتبر مشروع تطوير أحياء عمان، مشروعا وطنيا تنمويا سيشمل: جبل الجوفة، وجبل القلعة، والنصر، وجبل التاج، ومعظم أحياء عمان التي تعاني من اكتظاظ وضيق في سعة الشوارع، وسينجز كاملاً خلال 3 سنوات.



