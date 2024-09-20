الديوان الملكي يعزي آل الجمال

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى آل الجمال، بوفاة الحاج توفيق صالح الجمال. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل الجمال، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.