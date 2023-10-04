أمانة عمان تسعى لإنشاء مركز تحكم لإدارة العمليات الرئيسية والأزمات

الوكيل الاخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن الأمانة تسعى لإنشاء مركز تحكم متكامل وشامل لإدارة عملياتها الرئيسية وللأزمات والمخاطر في عمان بالربط مع جميع غرف العمليات ومراكز التحكم الثانوية في المدينة التابعة لأمانة عمان.



وبين الشورابه خلال مشاركة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان في أعمال المنتدى الثالث لرؤساء البلديات المنعقد في جنيف، أن مركز التحكم سيتم ربطه كذلك مع الشركاء من المؤسسات الوطنية المعنية.



وعن جهود الأمانة لتحويل عمان لمدينة ذكية قال، إن أمانة عمان حددت المشاريع التي سيتم تضمينها خارطة الطريق وتركز على تخفيف التحديات المرورية في عمان، وبناء منصة بيانات للمدينة الذكية لإدارة أنظمة البنية التحتية للمدينة.



وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى هي أول مؤسسة وطنية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا بأتمتة 134 خدمة إلكترونية وبنسبة 100%، مما خفض عدد المراجعات من 18 مليون مراجعة سنوياً إلى 270 ألفا.

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