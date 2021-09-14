أمانة عمّان تعتزم إنشاء مركز اتصال موحد لاستقبال مكالمات المواطنين

الوكيل الاخباري - تعتزم أمانة عمّان الكبرى، إنشاء مركز اتصال موحد خلال الفترة المقبلة لاستقبال مكالمات المواطنين مكون من رقم ثلاثي، وفق ما قالت الأمانة الثلاثاء، مشيرة إلى أن "هدفه تطوير سبل التواصل مع اتصالات المواطنين والرد على استفساراتهم وتلقي الملاحظات الخدمية".



جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر والمناطق في الأمانة.

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