أمانة عمان تعتمد أحد مبانيها خاليا من التدخين

الوكيل الإخباري - اعتمدت أمانة عمان الكبرى مبنى دائرة الرقابة الصحية والمهنية التابع لها أول مبنى خاليا من التدخين في خطوة تهدف إلى تعميمها على مبانيها الأخرى.

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وأكد مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي أن البروتوكول الموقع بين الأمانة ووزارة الصحة فوض مفتشي الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة بتطبيق آلية الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية ذات الصلة بقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، والتي تشمل محلات بيع لوازم منتجات التبغ ولوازم التدخين، والمقاهي الشعبية، وأماكن تقديم الأراجيل في (الكوفي شوبات)، والمطاعم، ونقاط بيع الدخان، ومباني ومتنزهات الأمانة.



وبين أنه في حال رصد أي نوع من التجاوزات خاصة ما يتعلق بحماية الأطفال من أضرار التدخين يتم مخالفة المنشآت واتخاذ المقتضى القانوني الذي يصل إلى الإغلاق عند تقديم الأراجيل دون ترخيص أو تكرار المخالفات المتعلقة بقانون الصحة العامة، مشيرا إلى أن التجاوزات الخاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من أضرار التدخين تشمل بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 عاما أو تقديم الأراجيل لمن هم دون 18 عاما أو رصد حالات تدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس.



ولفت إلى أن تقرير النصف الأول من العام الجاري أظهر مخالفة 59 منشأة وإنذار 43 أخرى بسبب تقديم أرجيلة، ومخالفة 33 شخصا، وتوجيه 428 إنذارا بسبب تدخين السجائر ، وإغلاق 21 منشأة بسبب ممارسة مهنة تقديم أرجيلة غير مذكورة في الرخصة.



وأوضح أن دور الأمانة لا يقتصر على الجانب الرقابي، وإنما يمتد إلى التوعية والتثقيف الصحي بمخاطر، وأضرار التدخين من خلال عيادات الإقلاع عن التدخين، والإرشادات الصحية للمفتشين في الجولات الميدانية، والمحاضرات المباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك متابعة الملاحظات والشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال الموحد للأمانة على الرقم 102 عن أي تجاوز ومخالفات لقانون الصحة العامة المتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة داخل عمان.



وكانت الأمانة من باب التوعية بمخاطر التدخين عقدت في النصف الأول من العام الجاري، 213 محاضرة، استفاد منها 9140 مواطنا، و8 محاضرات لموظفيها.