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الأحد، 13-08-2023 05:20 م

3083 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

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الوكيل الاخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3083 طنا، منها 1952 طن خضار، و940 طن فواكه، و191 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 20 و35، والجزر بين 35 و50، والخيار بين 15 و35، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين40 و60، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.

 




 

 


 

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