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الأربعاء، 07-06-2023 07:26 ص

أمانة عمّان تفتتح اليوم أول عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين

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الوكيل الاخباري - يفتتح أمين عمّان يوسف الشواربة الأربعاء، في متنزه عمّان القومي، أول عيادة متنقلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، تحت شعار "لا للتدخين نعم لحياة صحية".

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ويأتي افتتاح العيادة المتنقلة تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، فيما ستعمل العيادة المتنقلة على تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم نصائح صحية عن التغذية السليمة، وذلك من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة وبمشاركة دائرة المتنزهات فيها.


وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 أيار من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.


ويعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق شخص من كل 10 بالغين في شتى أنحاء العالم.


ويكمن الهدف النهائي لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة بحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل ويحمي من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.


 




 

 


 

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