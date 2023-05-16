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بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 04:19 م

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

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الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية التمريض في الجامعة الهاشمية بعنوان"الابتكار في استراتيجيات الإقلاع عن التدخين"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن، والجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين.

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وناقش المشاركون في اليوم العلمي ، استراتيجيات الإقلاع عن التدخين ودور التطبيقات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الصناعي والخدمات الاستشارية، والحلول المجدية في مكافحة التدخين.


فيما تخلل اليوم العلمي افتتاح معرض يحتوي على 12 ركنًا من جهات ومؤسسات داعمة، وعدد من المنشورات الثقافية والتسويقية للتوعية بأضرار التدخين.
وقال رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون خلال افتتاحه اليوم العلمي، إن الهاشمية تسعى من خلال باحثيها والخبرات المتواجدة فيها، للمساهمة في مكافحة التدخين، وإيجاد الحلول لدعم جهود المؤسسات والجهات المختلفة في مجال مكافحة التدخين.


من جهتها، بينت عميدة كلية التمريض الدكتورة جميلة أبودحيل، أن التدخين السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان، مشيرة إلى أن تنظيم هذا اليوم يأتي انطلاقاً من فلسفة الجامعة في نشر الوعي والثقافة الصحية بين مختلف فئات المجتمع المحلي.

 

 

 




 

 


 

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