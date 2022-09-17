أمانة عمان : موقع المبنى المنهار خطِر

الوكيل الاخباري - وصفت أمانة عمان، السبت، موقع المبنى المنهار في منطقة اللويبدة في عمان، بالخطر لعدم استقرار أرضيته، وذلك بعد إعلان الأمن العام انتهاء عمليات البحث عن عالقين بين الأنقاض.



وأكد كلا من مدير الدفاع المدني العميد حاتم جابر وقائد فريق البحث والإنقاذ الدولي المقدم أنس العبادي، السبت، أن فرق البحث والإنقاذ ستبقى في مكان انهيار البناية في منطقة اللويبدة حتى إزالة الأنقاض بشكل كامل، والتأكد من عدم وجود محاصرين إضافيين.



وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى عدم وجود أي محاصرين تحت الأنقاض.

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