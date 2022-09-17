السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

الأمانة عن عمارة اللويبدة: لم نتلقى أي شكاوى عن أعمال صيانة

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السبت، 17-09-2022 02:28 م

الأمانة عن عمارة اللويبدة: لم نتلقى أي شكاوى عن أعمال صيانة

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الوكيل الإخباري - جددت أمانة عمان تأكيدها على عدم تلقي أي شكاوى أو ملاحظات عن وجود اعمال صيانة تجرى داخل بناية اللويبدة وأن مسؤولياتها التأكد من مطابقة الاحكام التنظيمية للأبنية وغير مسؤولة فنياً عن المخططات التي تصدر عن المكتب الهندسي وتقدم إليها .

وبيّن المدير التنفيذي للتراخيص المهندس زياد أبو عرابي أن المسؤولية الفنية لتصميم البناء هو من اختصاص المكتب الهندسي ونقابة المهندسين، وان مسؤولية الأمانة تنظيمية من مطابقة الأحكام التنظيمية وتشمل النسب المئوية للبناء والارتدادات والاستعمالات وعدد الأدوار والارتفاعات.

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وأشار إلى أن المخططات الهندسية لا تختم من قبل نقابة المهندسين إلا بعد التأكد من سلامة البناء وقدرته على تحمل البناء الإضافي .

وشدد أبو عرابي على أنه لا يجوز الشروع في أي اعمال او ردم او انشاء اسوار وسلاسل او اجراء تعديل داخلي للبناء أو عمل صيانة الا بعد الحصول على الترخيص المسبق من الأمانة ومن خلال المكتب الهندسي، وفي حال تلقي شكوى او ملاحظة يتم إيقافه وتحويله للحاكم الإداري .

وأوضح انه لا يوجد أي رسوم عند إجراء أعمال الترميم والصيانة للبناء ويطلب فقط مخطط تعديلي لا غير ، وإن عمل أي صيانة أو تعديل في البناء القائم يتطلب الحصول على مخططات هندسية والتأكد من أن عمل الصيانة لا يؤثر على عناصر البناية الانشائية .

وحول انهيار المبنى في اللويبدة أشار أبو عرابي إلى أن البناء مرخص عام 1956 كتسوية وأرضي وفي 1986 للطوابق الباقية وحاصل على اذن اشغال ويقع على درج بعرض 6 أمتار ولم ترد للأمانة أي ملاحظات بخصوص اعمال صيانة تجري داخله.

 




 

 


 

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