أمانة عمان: 400 مخالفة في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنها رصدت 400 مخالفة في السوق المركزي بعد صدور أمر الدفاع (20)، وحتى أمس الأحد.

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وأوضحت الأمانة، في رسم توضيحي حول مخرجات التفتيش لها، أن عدد المنشآت التي تم زيارتها وصلت إلى 633 منشأة منذ إصدار أمر الدفاع (20)، وحتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.



وأشارت إلى أنه جرى مخالفة 122 وسيطة نقل في عمّان، فيما بلغ عدد مخالفات المواطنين لأمر الدفاع 22 مخالفة.



"بلغ عدد مخالفات وإغلاقات قانون الدفاع 16 مخالفة وإغلاقا، فيما بلغ عدد المخالفات للاشتراطات الصحية 50"، بحسب الأمانة.





