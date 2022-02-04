الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

بعد اربعة ايام داخل البئر.. ماذا سيحدث لجسم الطفل ريان؟

بلدية بيرين تتوقف عن استقبال المراجعين

استئناف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان خلال دقائق-فيديو

البنك المركزي يحذر من عمليات احتيال تستخدم اسمه

الأشغال تحذر وتنشر ارقام غرف الطوارئ

وزير اسبق: وضعنا في التعليم ليس على ما يرام

شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان

تقرير: الدينار الأردني مقوم دون قيمته الحقيقية

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك السبت - اسماء

الأرصاد: حزمة من الغيوم الماطرة تقترب من المملكة

الجمعة، 04-02-2022 10:18 م

بلدية بيرين تتوقف عن استقبال المراجعين

main_image61fd6ef82b05c


الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الجمعة، توقفها عن استقبال المراجعين لمدة يومين اعتبارا من يوم غد السبت بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها.اضافة اعلان



وبين نائب رئيس لجنة البلدية قاسم الخوالدة، أن التوقف يأتي لحماية المواطنين من انتقال العدوى لهم ومنع انتشارها وقطع سلسلة العدوى والسماح لفريق التعقيم في البلدية من تنفيذ اعمال التعقيم لجميع اقسام البلدية.


واشار، إلى أنه سيسمح فقط باستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على براءة الذمة لغايات الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية القادمة شريطة التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، واظهار شهادة التطعيم من خلال تطبيق سند المعتمد لهذه الغاية.

وأضاف الخوالدة، أن البلدية ستعود لاستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الاثنين القادم وتقديم جميع الخدمات لهم داعيا المواطنين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية وبشكل دائم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202015182250599851797 (1)

أسماء ومواعيد دوام مراكز فحص كورونا الأسبوع المقبل

120221421322652409388

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

273399578_238363985152509_8833777161730480127_n

الأشغال تحذر وتنشر ارقام غرف الطوارئ

image-48

وزير اسبق: وضعنا في التعليم ليس على ما يرام

main_image61fd6cc8c3292

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك السبت - اسماء

22022219635942791195

الأرصاد: حزمة من الغيوم الماطرة تقترب من المملكة

أخبار متعلقة
120222012380125001449

عمّان تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الجمعة

0L5A0059 - Copy

عمّان تسجل 8400 اصابة بكورونا اليوم الاثنين

_115183875_hi063839225

عمّان تسجل أكثر من نصف حصيلة إصابات كورونا في الأردن الثلاثاء - تفاصيل وأرقام

12022514531393718955

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

6089c0e8260ec

البلبيسي: ارتفاع إصابات "أوميكرون" بأول أسبوع من 2022

0L5A1604 - Copy

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 26 ألفا و123 حالة