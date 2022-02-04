بلدية بيرين تتوقف عن استقبال المراجعين

الوكيل الاخباري -

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أعلنت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الجمعة، توقفها عن استقبال المراجعين لمدة يومين اعتبارا من يوم غد السبت بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها.وبين نائب رئيس لجنة البلدية قاسم الخوالدة، أن التوقف يأتي لحماية المواطنين من انتقال العدوى لهم ومنع انتشارها وقطع سلسلة العدوى والسماح لفريق التعقيم في البلدية من تنفيذ اعمال التعقيم لجميع اقسام البلدية.واشار، إلى أنه سيسمح فقط باستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على براءة الذمة لغايات الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية القادمة شريطة التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، واظهار شهادة التطعيم من خلال تطبيق سند المعتمد لهذه الغاية.وأضاف الخوالدة، أن البلدية ستعود لاستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الاثنين القادم وتقديم جميع الخدمات لهم داعيا المواطنين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية وبشكل دائم.