أمسية شعرية في نادي اسرة القلم الثقافي بالزرقاء

الوكيل الاخباري - نظم نادي اسرة القلم الثقافي في مدينة الزرقاء اليوم الاحد أمسية شعرية ضمن فعاليات النشاط الثقافي الاسبوعي للنادي شارك فيه كل من الشعراء احمد الدقس ونضال الرفاعي وادار الامسية عضو الهيئة الادارية للنادي احمد ابو شاويش الذي رحب بالمشاركين والحضور واشار الى عودة الانشطة الثقافية للنادي بعد توقف لحوالي ثلاثة اشهر.



وقدم الشاعر نضال الرفاعي مجموعة من النصوص الشعرية المتنوعة بين الغزل والعاطفة والانحياز لقضايا الشعوب ومعاناتها ومنها (في غير موعدها, كأس في الاندلس, على شرفة العينين, عجل بوحيك).

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