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الجمعة، 15-04-2022 01:10 م

أمسية ثقافية احتفالا بالرصيفة مدينة للثقافة الأردنية

رصيف


الوكيل الإخباري - نظمت جمعية الحكمة للتنمية الاجتماعية/ بني معروف، مساء أمس الخميس، أمسية ثقافية منوعة ضمن احتفالات مدينة الرصيفة باختيارها مدينة للثقافة الأردنية لعام 2022، وبمناسبة ليالي رمضان الثقافية التي تحتفل بها كافة مدن المملكة " رمضانيات".

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واشتملت الأمسية التي رعاها متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان وأقيمت في مقر الجمعية على كلمات لعدد من المهتمين بالشأن الثقافي في الرصيفة، وفقرات وأناشيد تغنت بالشهر الفضيل.


وعبر العدوان عن اعتزازه بهذا الجهد الثقافي الهام في مدينة الرصيفة وابرازها بالشكل المميز، مؤكداً دعم المتصرفية وجميع الجهات الرسمية للأنشطة التي تقيمها جميع الجمعيات والهيئات الثقافية في اللواء بهدف وضع الرصيفة على خارطة الثقافة الأردنية.


وكرمت الجمعية العدوان لدعمه المتواصل للمثقفين والأنشطة الاجتماعية التي تقيمها الجمعيات.


 




 

 


 

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