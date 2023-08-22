أمسية ثقافية منوعة بمنتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الاخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية ثقافية منوعة في قاعة الملك عبدالله الثاني، التابعة لبلدية الرصيفة، ضمن أنشطة المنتدى لهذا الصيف استكمالا لبرنامجه لإحياء احتفالية الرصيفة مدينة للثقافة الأردنية للعام الماضي 2022.

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وأوضح رئيس المنتدى، محمود الصالح، أن هذا العام شهد إقامة العديد من الأنشطة الثقافية الداخلية والخارجية، ومنها زيارات متعددة للمحافظات ومشاركة الهيئات الثقافية فيها بالأمسيات الثقافية والسياحية بهدف إثراء الحراك الثقافي محليا.



وقرأ كل من الشاعرين زياد السعودي وعيد البنات عددا من القصائد الشعرية المنوعة ومنها شهقة منازع، يمامويل الهوى، أطلال، ما تبت يداه.



وقدم الزجالان أنور الياموني وسميح سميك فقرة من الزجل الشعبي من التراث الأردني والفلسطيني تضمنت العديد من الأغاني التراثية المنوعة، فيما اختتم الفنانان علاء شاهر وفريد ثابت فقرات الأمسية بأغان وطنية متنوعة تغنت بالأردن والقيادة الهاشمية.