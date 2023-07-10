بني مصطفى: 4 آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تراجع حاليا تعليمات لتشجيع وتحفيز الجمعيات الخيرية لافتتاح رياض الأطفال.

اضافة اعلان



وأضافت الوزيرة أنه سيكون هناك منحة من التنمية لكل جمعية ترغب بإنشاء رياض الأطفال لمساعدتها على التوجه لهذا المسار، باعتباره قطاع واعد ومشغل.



وأكدت بني مصطفى خلال لقاءها رؤساء الجمعيات الخيرية في غرفة تجارة إربد أن الوزارة تنسق حاليا مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التربية للوصول إلى معادلة ميسرة وسهلة لتمكين الجمعيات من تأسيس مشاريع رياض الأطفال، كونها تتطلب ترخيص كما أن الوزارة تتجه للسماح للمنازل الراغبة بإنشاء رياض اطفال بالتسجيل فقط دون الحاجة للترخيص.



وأوضحت أنه يوجد 4 آلاف جمعية مسجلة لدى التنمية، مؤكدة أن الجمعيات شريك فعال في تحسين وتجويد نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .