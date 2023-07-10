الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

تعويضات متضرري الحمى القلاعية الشهر المقبل

السفارة الأمريكية في عمان تحتفل بالذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

القبض على 6 أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني

هام من التنمية الاجتماعية بشأن المساعدات والمعونات

بني مصطفى: 4 آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية

الحكومة: تدريس التربية الإعلامية في المدارس العام المقبل

البدء بالتشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي في نهاية 2025

تطبيق ثريدز يحقق رقماً قياسياً جديداً في 5 أيام

بتوجيهات ملكية... طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية

الإثنين، 10-07-2023 09:28 م

بني مصطفى: 4 آلاف جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية

620232416547440605634


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة تراجع حاليا تعليمات لتشجيع وتحفيز الجمعيات الخيرية لافتتاح رياض الأطفال.

اضافة اعلان


وأضافت الوزيرة أنه سيكون هناك منحة من التنمية لكل جمعية ترغب بإنشاء رياض الأطفال لمساعدتها على التوجه لهذا المسار، باعتباره قطاع واعد ومشغل.

وأكدت بني مصطفى خلال لقاءها رؤساء الجمعيات الخيرية في غرفة تجارة إربد أن الوزارة تنسق حاليا مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التربية للوصول إلى معادلة ميسرة وسهلة لتمكين الجمعيات من تأسيس مشاريع رياض الأطفال، كونها تتطلب ترخيص كما أن الوزارة تتجه للسماح للمنازل الراغبة بإنشاء رياض اطفال بالتسجيل فقط دون الحاجة للترخيص.


وأوضحت أنه يوجد 4 آلاف جمعية مسجلة لدى التنمية، مؤكدة أن الجمعيات شريك فعال في تحسين وتجويد نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
745

تعويضات متضرري الحمى القلاعية الشهر المقبل

image (1)

السفارة الأمريكية في عمان تحتفل بالذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة

485948

القبض على 6 أشخاص امتهنوا الاحتيال الإلكتروني

1b37e6fe-دنانير-1

هام من التنمية الاجتماعية بشأن المساعدات والمعونات

lQjYNGMwlbAEXBg06f6sQLH1tVeeXaUuh306M6Dx

الحكومة: تدريس التربية الإعلامية في المدارس العام المقبل

AN_246b6image_story

البدء بالتشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي في نهاية 2025

أخبار متعلقة
0

بدء إزالة حسبة اربد - صور

cc8498c9-منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد

اختتام دورة بإربد حول المهارات الاجتماعية لدى الأطفال

1687095712432

الملكية للأفلام تعرض فيلم "قلب الفراشة " بمسرح مركز إربد الثقافي

17240115_1822553047999740_905768006929711290_o

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

62cd508725aa2

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

wwrrr

بلدية شرحبيل بن حسنة تفتتح وحدة تمكين المرأة