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الإثنين، 10-07-2023 01:21 م

مستشفى الأميرة بديعة يستقبل 6 آلاف و 700 حالة ولادة منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

قال مدير مستشفى الأميرة بديعة التعليمي للنسائية والتوليد  في إربد الدكتور عبد الله ملكاوي ان المستشفى استقبل 6700 حالة ولادة منذ بداية العام الحالي.

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وقال ملكاوي لـ "الوكيل الإخباري" انه تم إجراء 3240 ولادة طبيعية و 3420 ولادة قيصرية و 1080 عملية جراحية نسائية منذ بداية العام. 

 

واضاف أنه تم استحداث غرفة عمليات للولادة مجهزة بكل المعدات اللازمة بكلفة حوالي 60 الف دينار.

 

واشار إلى أن مستشفى الأميرة بديعة يخدم إقليم الشمال بأكمله (إربد، جرش، عجلون، المفرق) ويعتبر مستشفى تعليمي تحويلي ويتواجد فيه كوادر طبية ومختصين ذو كفاءة عالية.

 

 




 

 


 

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