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الإثنين، 20-06-2022 01:01 م

أمفنت تنظم ورشة تدريبية حول اللقاح والتحصين

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الوكيل الإخباري - نظمت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (أمفنت) ورشة تدريبية بمشاركة 21 مشاركا من 10 دول، حول دور المجموعات الاستشارية الفنية الوطنية للتحصين، بالتعاون مع وفود من أفغانستان والجزائر ومصر والعراق ولبنان وليبيا والمغرب، وباكستان وقطر وتونس.

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وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الورشة التي تستمر 5 أيام تركز على تقديم لمحة عامة شاملة عن اللقاح والتحصين، بداية من تطوير اللقاح والتجارب السريرية إلى التنفيذ والاستخدام داخل البرنامج الموسع للتحصين.


وتهدف الورشة إلى بناء الخبرات الأساسية لدى المشاركين في عملية صنع التوصيات المستندة إلى الأدلة، وذلك لدعم وتوجيه برنامج التحصين الوطني ورفع مستوى التنسيق بين أعضاء المجموعات الاستشارية الفنية الوطنية للتحصين في إقليم شرق المتوسط سعيا إلى تعزيز برنامج التحصين وعملية إدخال اللقاحات الجديدة.


وستشمل موضوعات التدريب موجزًا عن الحالة الوبائية قي الاقليم، وحالة نظام التحصين، ومفاهيم علم المناعة، وتطوير اللقاح والتجارب السريرية، والتاريخ والأساس المنطقي لبرامج التطعيم، والعديد من المواضيع المهمة الأخرى لتحسين عملية صنع التوصيات المستندة إلى الأدلة.


المدير التنفيذي لشبكة (أمفنت) الدكتور مهند النسور، قال إن الهدف العام من هذه الدورة هو تزويد أعضاء المجموعات الاستشارية الفنية الوطنية للتحصين بالمعرفة والمهارات حول برنامج التحصين لتمكينهم من تقديم توصيات مستندة على الأدلة، ودعم مجتمعاتهم بالقرارات السياسية والاستراتيجية بشأن اللقاحات والتحصين.


يذكر أن المجموعات الاستشارية الفنية الوطنية للتحصين، هي هيئات متعددة التخصصات تضم الخبراء الوطنيين الذين يقدمون توصيات مستندة إلى الأدلة لواضعي السياسات ومديري برامج التحصين، حيث تقوم هذه المجموعات بوضع توصيات من خلال الجمع والمراجعة والتقييم المنهجي للأدلة المتاحة ودمجها في السياق الوبائي والاجتماعي المحلي، وبالتالي تدعم صانعي القرار عبر تمكينهم من اتخاذ قرارات سياسية ذات مصداقية عالية، مقبولة من المتخصصين في الرعاية الصحية والمجتمع.


وتعتبر عمليات صنع القرارات السليمة ضرورية أيضًا لتقديم توصيات ذات مصداقية إلى صانعي القرار عندما يتعلق الأمر بتمويل لقاحات جديدة.

 




 

 


 

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