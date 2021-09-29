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أمن الدولة تصدر حكمها بقضية الدخان اليوم

الأربعاء، 29-09-2021 08:56 ص

أمن الدولة تصدر حكمها بقضية الدخان اليوم

_محكمة أمن الدولة بمنطقة ماركا الشمالية في عمان- (أرشيفية)-e1575270614294


الوكيل الاخباري- تعقد محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم الفصل في قضية "التبغ"، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة، في ضوء فراغ أطراف الدعوى، وهم ممثل النيابة العامة، والمتهمون ووكلاء الدفاع عنهم من تقديم بيناتهم وطلباتهم ومرافعاتهم الختامية بحسب إجراءات وأدوار المحاكمة قانونيا، تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في أوراق القضية كافة، ومشتملات ملف الدعوى بصورة نهائية، وتحديد يوم الأربعاء 29 أيلول موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة، وإصدار القرار الفاصل بالقضية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 آذار/ مارس 2019.

وأعلنت محكمة أمن الدولة في كانون الثاني/ يناير 2021 اقترابها من إعلان الحكم في "قضية التبغ".

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