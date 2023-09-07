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الخميس، 07-09-2023 08:28 ص

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة مع لوغو


الوكيل الاخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة، متهمين، عشرة أيام من تاريخ اليوم الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.

وقال العقيد القاضي العسكري رئيس محكمة أمن الدولة الدكتور موفق عيد المساعيد "اذا لم تسلموا أنفسكم خلال هذه المدة تعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالكم تحت إدارة الحكومة ما دمتم فارين وتحرموا من التصرف بها وتمنعوا من إقامة أيّة دعاوى، ويعتبر كل تصرف تقومون به أو التزام تتعهدون به بعد ذلك باطلاً".

وأضاف القاضي المساعيد "إنني آمر كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود أي منهم أن يخبر عنه".

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